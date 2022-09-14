رحيل كينيث ستار المدّعي العام في قضية (كلينتون-لوينسكي)

المصدر: أ ف ب

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توفي الثلاثاء عن 76 عاماً كينيث ستار، المدّعي العام الأمريكي السابق، الذي قاد في تسعينيات القرن الماضي التحقيق في قضية العلاقة التي جمعت بين الرئيس آنذاك بيل كلينتون والمتدرّبة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، بحسب ما أعلنت عائلته.

وقالت العائلة في بيان إنّ ستار فارق الحياة في هيوستن بولاية تكساس متأثّراً بمضاعفات عملية جراحية أجريت له.

والراحل قاض سابق ومدّع عام اشتهر خصوصاً بقيادته التحقيق، الذي أدّى إلى محاكمة الرئيس كلينتون أمام مجلس الشيوخ بتهمة الكذب بشأن العلاقة التي جمعته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

واستناداً إلى نتيجة هذا التحقيق، وجّه مجلس النواب في 1998 الاتّهام إلى الرئيس كلينتون وأحاله إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته وعزله، لكنّ مجلس الشيوخ برّأه في العام التالي.

وبين عامي 2010 و2016 تولّى ستار منصب عميد جامعة بايلور.

وفي يناير 2020، انضمّ ستار إلى الفريق القانوني، الذي دافع عن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ.

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