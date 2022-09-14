حريق غابات بأمريكا وإعصار في الصين

المصدر: (لوس أنجليس، بكين - وكالات)

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امتد حريق غابات كبير في ولاية أوريغون غربي الولايات المتحدة، حيث تشتعل حرائق عدة ما أدى إلى إجلاء آلاف السكان، وفق ما أكدت السلطات المحلية.

ودمّر الحريق الذي سمّي «سيدر كريك فاير» 35 ألف هكتار، إذ امتد إلى مقاطعتين في وسط أوريغون شرقي مدينة أوجين، وفق المجموعة الوطنية الأمريكية لتنسيق حرائق الغابات. ويهدد الحريق أكثر من 2000 مسكن و400 مبنى تجاري. وفعّلت السلطات المستوى الثالث من خطتها للإخلاء في مناطق معينة منذ بضعة أيام، ما يعني أن الخطر في هذه الأماكن وشيك ويجب إخلاؤها على الفور.

وتلقى مئات السكان أمراً بإخلاء منازلهم وأبلغت السلطات الآلاف غيرهم بضرورة الاستعداد للإخلاء إذا لزم الأمر.

وأكدت المجموعة الوطنية لتنسيق حرائق الغابات أن دخاناً كثيفاً لفّ المنطقة مؤثراً في جودة الهواء. وقال هيرمان شيمل الذي انتقل للعيش في المنطقة حديثاً لصحيفة أوريغونيان «أريد مغادرة المكان في أسرع وقت ممكن».

ويتمدد أكثر من 90 حريقاً في ثماني ولايات غربية ما يخنق سكان مدن كبرى مثل سياتل.

على صعيد آخر، أعلنت الصين حالة الطوارئ، أمس، لمواجهة إعصار «مويفا» حيث رفع المركز الوطني للأرصاد الجوية مستوى التحذير إلى اللون البرتقالي، مع توقعات بأن يضرب الإعصار اليابسة في مقاطعة تشغيانغ بشرقي البلاد اليوم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المركز قوله إن الإعصار الذي يعد الـ12 من نوعه في العام الجاري، تصاحبه رياح شديدة القوة وإنه سيضرب المناطق الساحلية في تايوان وتشغيانغ وفوجيان وشانغهاي وجيانجسو في الساعات المقبلة وحتى بعد ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

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