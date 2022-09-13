مقتل جنديين و"تحييد عشرة إرهابيين" شمالي بوركينا فاسو

المصدر: أ ف ب

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قُتل جنديان و"تم تحييد عشرة إرهابيين" أمس الاثنين خلال هجوم استهدف مفرزة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة في بيان.

وأشار الجيش إلى "هجوم متشعّب استهدف صباحاً المفزرة العسكرية في ديو" الواقعة في محافظة أودالان في منطقة الساحل، مشيراً إلى أنّ "المهاجمين حاولوا التسلّل" إلى داخل الموقع.

وجاء في بيان الجيش أنّ "الحصيلة الأولية تفيد بمقتل عسكريَّين وجرح عشرة"، وفي المقابل "تحييد (مقتل) عشرة إرهابيين" ومصادرة أسلحة ودراجات نارية للمهاجمين.

ولم يعط الجيش وصفاً دقيقا لآلية الهجوم، إلا أنّ عبارة "الهجوم المتشعّب" عادة ما تستخدم للدلالة على استخدام متفجّرات وأسلحة.

وأكدت هيئة الأركان "نشر تعزيزات أمنية في المنطقة" وأشارت إلى عمليات جارية حالياً.

وبهذا الهجوم تزداد فداحة حصيلة القتلى الذين سقطوا في شهر سبتمبر في شمال بوركينا فاسو.

ففي الخامس من سبتمبر قُتل 35 مدنياً على الأقلّ وأصيب 37 آخرون بجروح في شمال بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع لدى مرور قافلة تموين على طريق يربط بين مدينتي دجيبو وبورزانغا.

وفي اليوم التالي قُتل سبعة مدنيين وجنديان في هجومين منفصلين استهدفا مدنيين ودورية عسكرية، نفّذهما مسلّحون يشتبه بأنّهم إرهابيون.

وبوركينا فاسو، التي استولى على السلطة فيها العسكر في يناير وتعهّدوا جعل محاربة الإرهابيين على رأس أولوياتهم، تشهد منذ 2015 هجمات تشنّها جماعات إرهابية بايعت تنظيمي القاعدة وداعش.

وخلّفت دوامة العنف هذه آلاف القتلى وما يقارب مليوني مهجّر.

وبحسب الأرقام الرسمية فإنّ أكثر من 40% من مساحة البلاد لا تسيطر عليه الدولة.

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