بوتين : روسيا تتغلب على «العدوان» المالي والتكنولوجي الخارجي

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن روسيا تتغلب بثقة على الضغط الخارجي" والعدوان المالي والتكنولوجي.

خلال اجتماع بشأن قضايا اقتصادية إن روسيا تتغلب بثقة على الضغط الخارجي" والعدوان المالي والتكنولوجي" من جانب بعض الدول.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين القول إن التغيرات الشهرية للمؤشرات الرئيسية تظهر أن الاقتصاد يستقر بصورة تدريجية ويدخل مسار النمو.

وقال بوتين خلال اجتماع بشأن قضايا اقتصادية إن روسيا تتغلب بثقة على الضغط الخارجي " والعدوان المالي والتكنولوجي أن الشركات تعود إلى وتيرة العمل الطبيعية.

وأوضح أن انخفاض التضخم سوف يستمر.

وأشار بوتين إلى أن معدل البطالة سجل انخفاضات تاريخية، ولكن الأشخاص المعرضين لخطر البطالة في تزايد.

وقال بوتين إن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

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