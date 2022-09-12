حدث وتاريخ.. 12 سبتمبر 2019الإعلان عن اكتشاف بخار الماء في جو كوكب K2-18b خارج المجموعة الشمسية. 2003الأمم المتحدة ترفع العقوبات عن ليبيا بعد موافقتها على دفع تعويضات لضحايا طائرة بان آم. 1970أول طائرة كونكورد تصل إلى مطار هيثرو في لندن قادمة من تولوز في فرنسا. 1962 الرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن أن الولايات المتحدة ستهبط على سطح القمر بنهاية العقد. صورة استطلاع الرأي الأزمة السياسية في العراق تتجه إلى: Poll تسوية مرضية لجميع الأطراف Poll عودة التصعيد إلى الشارع Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 12 سبتمبر 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App