زيلينسكي يعلن تحرير مدينة إيزيوم الاستراتيجية

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق.

وفي كلمة وجّهها إلى بمناسبة مرور 200 يوم على الأزمة الأوكرانية، شكر زيلينسكي قوات بلاده التي «حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا... ومؤخراً بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك»، في إشارة إلى ثلاث مناطق استراتيجية استعادها في الآونة الأخيرة الجيش الأوكراني.

وكان قائد الجيش الأوكراني قد أعلن، صباح الأحد، أن جنوده استعادوا من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كيلومتر مربّع هذا الشهر، في إطار هجوم مضاد يتركّز شمال شرقي البلاد.

وقال مراقبون عسكريون إن استعادة الجيش الأوكراني مدينة إيزيوم من شأنها أن تشكِّل نكسة كبيرة للقوات الروسية شرقي أوكرانيا.

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