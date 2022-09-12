تشارلز الثالث ملكاً لأستراليا ونيوزيلندا

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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عُيِّن الملك تشارلز الثالث رسمياً ملكاً لأستراليا ونيوزيلندا أمس، في احتفالات أقيمت في البلدين بمناسبة اعتلائه العرش، فيما بدأ نعش الملكة إليزابيث رحلة استغرقت ست ساعات من منزلها الصيفي في المرتفعات الاسكتلندية إلى إدنبره، في حين اصطف الآلاف على الطرقات لتأبين الملكة الراحلة.

في الأثناء، وصل الموكب الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية، إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبره، حيث بقي هناك خلال الليل، بعد رحلة براً من بالمورال دامت ست ساعات.

حشود غفيرة

وفي وقت سابق، بدأت حشود غفيرة في الاحتشاد بقرية بالاتير لمشاهدة النعش أثناء مروره بالقرية في طريقها إلى ادنبره.

وتعد هذه بداية الرحلة الأخيرة للملكة، التي سوف تنتهى بمراسم الجنازة في 19 سبتمبر الجاري.وغادر نعش الملكة منزلها الصيفي في المرتفعات الاسكتلندية إلى إدنبره، بينما اصطف الآلاف على الطرقات، كثيرون منهم في صمت وبعضهم يصفق والبعض الآخر يغالب دموعه. وشقت عربة تحمل النعش المصنوع من خشب البلوط طريقها عبر بوابات قلعة بالمورال، للتوجه ببطء نحو العاصمة الاسكتلندية. وجرى تغطية النعش بالراية الملكية لاسكتلندا، يعلوه إكليل من الزهور التي اقتطفت من بالمورال.

والموكب البطيء هو الحدث الأول ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنتهي بالجنازة الرسمية في كنيسة وستمنستر في لندن في 19 سبتمبر. ومع وصول العربة إلى قرية بالاتر القريبة من بالمورال، اصطف المئات على جانب الطريق في صمت، وقام بعضهم بإلقاء الزهور على الطريق. ومصحوبة بابنة الملكة الأميرة آن، تحركت العربة التي تحمل النعش ببطء من القلعة النائية ومرت عبر بلدات وقرى صغيرة في طريقها لإدنبره.

عطلة رسمية

وأعلن مسؤولون أن يوم جنازة إليزابيث سيكون عطلة رسمية في بريطانيا، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيحضر الجنازة. وقبل ذلك، سيُحمل النعش جواً إلى لندن حيث يظل في قصر بكنغهام ثم يُنقل في اليوم التالي إلى قاعة وستمنستر ويبقى هناك مكشوفاً لأربعة أيام. وكانت رئيسة الوزراء ليز تراس التي عينت رئيسة للوزراء الثلاثاء الماضي، آخر عمل علني للملكة، وستنضم إلى الملك تشارلز بجولة في دول المملكة المتحدة.

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