موسكو تحتفي بالذكرى 875 لتأسيسها

المصدر: موسكو - وام، د.ب.أ

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احتفلت موسكو بالذكرى 875 لتأسيسها. وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مواطني العاصمة الروسية، في كلمة له بهذه المناسبة. وشهدت موسكو احتفالات وفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، شارك فيها ملايين الأشخاص من سكان المدينة وضيوفها. ويعتبر عام 1147، عام تأسيس المدينة، على يد الأمير يوري دولغوروكي.

على صعيد آخر، توجه الناخبون في روسيا إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث الأخير من الانتخابات الإقليمية.

ومن المقرر انتخاب الحكام والبرلمانات المحلية ومجالس المقاطعات، في أكثر من 80 منطقة بالبلاد، في أول انتخابات منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

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