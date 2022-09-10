كيف ستصبح جوازات السفر والطوابع والنقود البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث؟

المصدر: البيان-وكالات

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قبل أن يتم تحديث جميع العملات المعدنية البريطانية من أجل التقسيم العشري في عام 1971 ، ظهرت صور العديد من الملوك على العملات المعدنية الموجودة، إلا أن أول ورقة نقدية حملت صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت من فئة الجنيه الواحد في عام 1960.

ومنذ عام 1967، حملت جميع الطوابع الصادرة عن البريد الملكي ( Royal Mail) ظل صورة جانبية لوجه الملكة إليزابيث الثانية.

ولكن ليس فقط الطوابع والضمانات المانحة للشركات والعملات هي التي ستتغير، بل جميع جوازات السفر البريطانية الصادرة باسم صاحبة الجلالة ستتغير أيضا (ستظل جوازات السفر الحالية صالحة أيضا) ولكن بالنسبة لجوازات السفر الجديدة، سيتم تحديث الصياغة الموجودة على الغلاف الأمامي من الداخل لكي يصبح جلالة الملك بدلاً من جلالة الملكة.

عملات الملكة

وتحمل جميع العملات المعدنية المتداولة في المملكة المتحدة والبالغ عددها 29 مليار، وجه الملكة.

ويعود أحدث تصميم إلى عام 2015 ، عندما بلغت الملكة 88 عاماً، حيث كانت هذه هي الصورة الخامسة للعملة التي تم إنشاؤها خلال فترة حكمها.

وظهرت الملكة على جميع أوراق بنك إنجلترا منذ عام 1960، فيما لم تضع الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك الاسكتلندية وإيرلندا الشمالية صور الملوك.

وتوجد حوالي 4.5 مليار ورقة نقدية فردية من بنك إنجلترا تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار جنيه إسترليني متداولة في الوقت الحالي. وكما هو الحال مع العملات المعدنية، سيتم التخلص منها تدريجياً.

وستظل جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية بمثابة معاملة قانونية، حيث سيقدم بنك إنجلترا كثيرا من الإشعارات إذا كان ذلك سيتغير، بحسب «بي بي سي» البريطانية.

ولم تذكر دار سك العملة الملكية، كيف أو متى ستصدر عملات معدنية عليها وجه الملك تشارلز الثالث، ولكن من المحتمل أن تظل العملات المعدنية التي تحمل وجه الملكة، قيد التداول لسنوات عديدة، وستتم عملية استبدالها بشكل تدريجي.

عملة الملك

يفرض التقليد أن يتغير الاتجاه الذي يتخذه الملك على العملات المعدنية مع كل ملك جديد.

وأعطت العملة المعدنية التي صدرت في عام 2018 من قبل دار سك العملة الملكية احتفالاً بعيد ميلاده السبعين، لمحة صورة العملة المعدنية للملك الجديد.

ويبدو الشيء الوحيد أكيداً هو أنه سيظهر من الاتجاه الآخر - إلى اليسار، بحسب «بي بي سي» البريطانية.

وسيتم تصنيع تصميمات جديدة في دار سك العملة الملكية في لانتريسانت، جنوب ويلز، بعد الحصول على التأكيد من قبل الحكومة،

الطوابع

وظهرت، منذ عام 1967، جميع الطوابع الصادرة عن البريد الملكي ( Royal Mail) وعليها ظل صورة جانبية لوجه الملكة إليزابيث الثانية.

وسيتوقف الآن البريد الالكتروني عن إنتاج طوابع تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية - على الرغم من أنه لا يزال من الممكن استخدامها على الرسائل والطرود البريدية - وسيبدأ بعملية إنشاء طوابع جديدة.

وظهر الملك الجديد على طوابع بريدية من قبل، لكن البريد الملكي لم يذكر بعد كيف ستبدو التصميمات الجديدة معه.

تم إصدار ستة طوابع جديدة لتكريم الأمير تشارلز في عيد ميلاده السبعين في عام 2018، بالإضافة إلى وضع بروفايل الملك على الطوابع، فإن البريد الملكي يضع الرموز الملكية على العديد من صناديق البريد أيضاً.

وتحمل 60 في المئة من صناديق بريد المملكة المتحدة، البالغ عددها 115000، علامة EIIR للملكة إليزابيث الثانية ( إي: هو الحرف الأول من اسم الملكة، والحرف آر: للإشارة إلى كلمة ريجينا، التي تعني ملكة).

وتتميز في داخل اسكتلندا، بالتاج الاسكتلندي، أما خارجها، فستحمل صناديق البريد الجديدة الآن رمز الملك، ولكن نظراً لأن عدد الصناديق الجديدة المثبتة منخفض جداً، فقد يستغرق الأمر طويلاً قبل أن تشاهد أحد هذه الصناديق.

أما الختم الملكي الذي يدل على الموافقةمن علب الكاتشب وحبوب الفطور إلى العطور وغيرها من المنتجات، ترى الشعار الملكي وقد كتب بجانبه عبارة " بالتعيين لدى صاحبة الجلالة الملكة" على بعض المواد الاستهلاكية أو العناصر الأخرى في منزلك.

ويعني وجود هذا الشعار الملكي، أنها مانحة من قبل الأسرة الملكية، مما يعني أن الشركة تزود الأسر الملكية أيضاً بهذه المنتجات بشكل منتظم.

وأصدر كل من الملوك وأقرانهم وورثتهم، على مدار القرن الماضي، أوامر ملكية خاصة بهم - مما جعلهم مانحين - ويوجد حالياً حوالي 900 أمر ملكي تحتفظ به 800 شركة.

عندما يموت المانح، تصبح أي أوامر ملكية أصدرها، باطلة ويكون أمام الشركة عامين للتوقف عن استخدام الشعار الملكي الممنوح لها، (باستثناء الأوامر التي صدرت عن الملكة الأم، فتظل صالحة بعد وفاتها لمدة خمس سنوات).

المذكرات التي أصدرها تشارلز بصفته أمير ويلز، ستستمر كما هي بعد أن أصبح ملكاً لأنها تتماشى مع الأسرة وليس اللقب.

وثمة توقعات بأن يمنح الملك الجديد ابنه ووريثه الأمير وليام، الصلاحية لإصدار أوامر خاصة به.

جوازات السفر

ستتغير جميع جوازات السفر البريطانية الصادرة باسم صاحبة الجلالة ستتغير أيضا (ستظل جوازات السفر الحالية صالحة أيضا) ولكن بالنسبة لجوازات السفر الجديدة، سيتم تحديث الصياغة الموجودة على الغلاف الأمامي من الداخل لكي يصبح جلالة الملك بدلاً من جلالة الملكة.

وسيتعين على قوات الشرطة في إنجلترا وويلز تغيير الرمز الملكي الخاص بالملكة إليزابيث الثانية المنقوش وسط خوذاتهم.

وسيعرف المحامون ورجال القانون الذين تم تعيينهم من قبل الملكة ليكونوا مستشاري الملكة، الآن باسم مستشارو الملك بشكل فوري.

وسيتم تغيير كلمات النشيد الوطني التي من ضمنها "حفظ الله الملكة" لتصبح "حفظ الله الملك".

وسيتم، بعد تنصيب تشارلز ملكاً رسمياً في حفل تاريخي اليوم السبت، إعلان عام من شرفة قصر سانت جيمس، بما في ذلك هتاف: "حفظ الله الملك"، ثم يعزف النشيد الوطني بهذه الكلمات التي ستكون المرة الأولى التي تتغير فيها منذ عام 1952.

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