وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف في زيارة «سرية»

المصدر: وكالات

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وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف اليوم السبت في زيارة غير معلنة تسعى من خلالها كما قالت، إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا عليها.

وقالت في بيان "توجهت إلى كييف اليوم (السبت) لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا. سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".

وتوجهت بيربوك إلى كييف من بولندا ليلة الجمعة/السبت على متن قطار خاص وبرفقة وفد صغير.

تجدر الإشارة إلى أن المجال الجوي فوق أوكرانيا مغلق منذ بداية الحرب.

وتعتزم بيربوك إجراء محادثات مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، من بين آخرين. ولم يتم الإعلان عن باقي برنامج الزيارة حتى الآن لأسباب أمنية.

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