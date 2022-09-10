«الطاقة الذرية» تدعو إلى وقف قصف «زابوريجيا»

المصدر: ( فيينا- أ.ف.ب )

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حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، من أن قصف البلدة حيث تقع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر يمس بعمليات التشغيل الآمن للمحطة الأكبر في أوروبا.

وأفاد المدير العام للوكالة رافايل غروسي في تغريدة بأنّ «القصف تسبب بانقطاع كامل للتيار في بلدة إنرغودار وهو أمر يمس بالتشغيل الآمن لزابوريجيا المحطة النووية القريبة»، واصفاً الأمر بأنه «تطوّر دراماتيكي». وتابع غروسي: «الوضع غير مقبول على الإطلاق. ولا يمكن أن يستمر»، وقد وجّه نداءً عاجلاً من أجل «وقف فوري للقصف» الذي يستهدف المنطقة بكاملها.

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