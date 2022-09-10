أردوغان يلوّح بصفقة عسكرية مع موسكو

المصدر: (أنقرة - وكالات)

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،أمس، أن بلاده قد تلجأ إلى دول مثل روسيا في حال عدم إيفاء الولايات المتحدة بتعهّدها بتسليم أنقرة مقاتلات من طراز «إف16». وقال للصحافيين أمس «الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تبيع طائرات حربية في العالم. تبيعها المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا أيضاً». وتابع «يمكن شراؤها من أماكن أخرى ويبعث إلينا آخرون إشارات».

وأدلى أردوغان بسلسلة تصريحات إيجابية تجاه موسكو قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة إقليمية تستضيفها أوزبكستان الأسبوع المقبل.

واتّهم الغرب بـ«استفزاز» روسيا عبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وألقى باللوم في أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو. وكشف أردوغان أنه طلب من بوتين خفض سعر الغاز الطبيعي الذي تستورده تركيا من روسيا.

وأفاد أردوغان بأنه سيطرح مسألة الدعم العسكري الأمريكي للأكراد إذا أتيح له عقد لقاء مع الرئيس جو بايدن على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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