سلطان بروناي يخلف الملكة إليزابيث في لقب أطول الحكام بقاءً في السلطة بالعالم

المصدر: البيان

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خلف سلطان بروناي حسن البلقية ملكة بريطانيا إليزابيث في أطول الحكام بقاءً في السلطة بالعالم الذي، حيث اعتلى عرش بلاده في العام 1967 ويحكم بلا انقطاع منذ 54 عاماً و340 يوماً، اعتباراً من اليوم السبت.

ولكن في حين أن إليزابيث، التي اعتلت العرش في سن 25 عاماً العام 1952، فإن حكمها رمزي إلى حد بعيد وسلطاتها محدودة بشدة منذ قرون في الملكية الدستورية البريطانية، أما البلقية فهو من طينة الحكام الممارسين فعلياً لسلطات مطلقة ويجمع بين يديه مقاليد الحكم تماماً.

بالإضافة إلى كونه السلطان والحاكم المطلق للبلاد، يشغل حسن البلقية بن عمر علي سيف الدين الثالث البالغ من العمر 76 عاماً منصب رئيس الوزراء منذ استقلال بروناي عن المملكة المتحدة في العام 1984، بحسب "مونت كارلو".

وكرئيس للوزراء، يشغل حالياً البلقية مناصب وزير الدفاع (منذ 1986) ووزير الخارجية (2015) ووزير المالية (1997)، كما أنه يسيطر على قوات الشرطة في البلاد.

أيضاً هو زعيم المؤسسة الدينية الإسلامية، والإسلام هو الدين الرسمي للبلاد.

ولد البلقية في 15 يوليو 1946 والتحق بالمدرسة الثانوية في كوالالمبور ثم بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة وتخرج منها العام 1967.

زوجته الأولى هي ابنة عمه، ثم تزوج ثانية من مضيفة طيران سابقة لشركة الطيران الوطنية لكنه طلقها في العام 2003.

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