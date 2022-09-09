«غلاف الملكة».. كيف تناولت الصحف البريطانية وفاة إليزابيث؟

المصدر: دبي - البيان

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انعكست حالة الحزن والحداد على الصفحات الأولى للصحافة البريطانية، حيث تنوعت اختيارات الصحف لصور الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فاختارت الفاينانشيال تايمز وديلي ميل وميترو وديلي ستار والغارديان، صوراً للملكة الراحلة في يوم تتويجها عام 1953 أو في الأعوام الأولى لتسلمها الحكم، حيث تبدو فيها إليزابيث شابة مفعمة بالحياة. بينما اختارت صحف أخرى، مثل ميرور وسكاي نيوز وديلي تلغراف، صوراً للراحلة وهي في مرحلة عمرية كبيرة ومليئة بالوقار. بينما انفردت صحيفة «صن» في اختيار صورتين، في مرحلتين عمريتين.



وأوجزت الصحف البريطانية عناوينها على الصفحة الأولى، واعتمدت عدد من الصحف كتابة اسم الملكة وعامي 1926 - 2022، في إشارة إلى ختام مسيرتها في الحياة.

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