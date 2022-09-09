عشرات القتلى بهجوم داعشي في مالي

المصدر: باماكو - أ.ف.ب

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قتل عشرات المدنيين في هجوم شنه متشددون تابعون لتنظيم داعش على بلدة في شمال مالي ومعارك مع مجموعات مسلحة أخرى في المنطقة بينها مجموعات متشددة من خصوم التنظيم، على ما أفاد مسؤول محلي وقيادي في مجموعة مسلحة.

وغالباً ما تشهد تالاتاي على مسافة حوالي 150 كلم من غاو، معارك منذ بدء النزاع في مالي العام 2012 بسبب موقعها عند تلاقي مناطق نفوذ مجموعات مسلحة مختلفة.

وقال المسؤول المحلي طالباً عدم كشف اسمه لدواعٍ أمنية: «ما يقلقنا فعلاً هو الوضع الإنساني، السكان متروكون لمصيرهم».

وتختلف حصيلة الضحايا بحسب المصادر وتبقى الأعداد تقريبية نظراً إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة النائية، والحصول على المعلومات.

وقال المسؤول المحلي: «قتل أكثر من 45 مدنياً حين سيطر تنظيم داعش على المدينة الثلاثاء» مضيفاً: «أحرقوا منازل والسوق وأماكن أخرى».

من جهته، قال قيادي بإحدى المجموعات المسلحة الضالعة في المعارك: «هناك أكثر من 30 قتيلاً مدنياً في تالاتاي. أحرق متشددو تنظيم داعش في الصحراء الكبرى السوق وعدداً من المساكن. هناك العديد من النازحين المدنيين أيضاً».

وأوضح عنصر في الفرق الإنسانية ينشط في المنطقة طالباً عدم ذكر اسمه أن «الوضع على الأرض في غاية الصعوبة بحسب الشهود. المعارك بين مختلف المجموعات المتشددة تسببت بمقتل عشرات المدنيين. وقضى بعد ذلك جرحى لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية».

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