ما هي الامتيازات الخاصة للملك تشارلز الثالث؟

المصدر: لندن - أ.ف.ب

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يحظى الملك تشارلز الثالث بمجموعة امتيازات خاصة بمنصبه كملك لبريطانيا، من أبرزها عدم إلزامية حيازته جواز سفر ولا رخصة سوق، بالإضافة إلى امتلاكه كل البجع والأسماك الحفشية في المملكة المتحدة.



يستطيع الملك أن يسافر من دون حيازة أوراق رسمية. وعلى خلاف أفراد العائلة المالكة الآخرين، لا يحتاج إلى جواز سفر كون الوثيقة هذه تصدر باسمه.



ويستفيد الملك البريطاني من امتياز خاص في موضوع القيادة، لأنّه المواطن البريطاني الوحيد المُعفى من إلزامية حيازة رخصة سوق.



وينبغي على الملك أن يلتزم بحياد سياسي جدّي، فهو تالياً لا يمكنه الإدلاء بصوته في أي انتخابات، كما وأنه لا يستطيع الترشّح على أي من الاستحقاقات.



ويتولى الملك افتتاح الجلسات البرلمانية، بالإضافة إلى الموافقة على التشريعات البرلمانية، وعقد جلسات منتظمة مع رئيس الوزراء.



وكانت الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها مرتين خلال السنة، الأولى في 21 أبريل ضمن احتفال خاص مع أفراد العائلة الملكية، والثانية في احتفالات رسمية تُنظم عادة في ثاني سبت من كل يونيو، وهو تاريخ اختير لأنّ الطقس عادة ما يكون معتدلاً فيه.



ويشير الموقع الرسمي للعائلة الملكية إلى أن الاحتفالات بمناسبة أعياد ميلاد الحكّام غالباً ما تُنظّم في يوم مختلف عن يوم ولادتهم الفعلي، وبخاصة عندما يكون العاهل مولوداً خارج فصل الصيف، كالأمير تشارلز الذي يعود تاريخ ميلاده إلى 14 نوفمبر 1948.



بجع ودلافين وأسماك



ولا يقتصر حكم العاهل البريطاني على مواطني المملكة المتحدة فحسب. فمنذ عقود، يُعتبر البجع الذي يسبح في بحور البلاد من ملكية العاهل البريطاني. ويجري سنوياً إحصاء دقيق لأعداد هذه الحيوانات في نهر تيمز، وهو تقليد أصبح حالياً جزءاً من إجراءات الحفظ.



وينطبق هذا الامتياز الملكي كذلك على الأسماك الحفشية والدلافين والحيتان في المياه المحيطة بالمملكة المتحدة.



شاعر رسمي



ويتمتع كل شاعر تكتسي مؤلفاته «أهمية وطنية»، بفرصة نظم بيوت شعرية للملك الذي يمنح هذا المنصب الفخري كل عشر سنوات لأحد الشعراء. ويحصل الشاعر المعيّن على برميل من النبيذ كمكافأة.



وسنة 2019، اختير لمنصب «شاعر البلاط» سايمن أرميتاج الذي يبلغ حالياً 59 سنة، خلفاً لكارول آن دافي (66 سنة)، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ بداية العمل بهذا التقليد الذي يعود إلى القرن السابع عشر. وكتبت دافي قصائد في مناسبات عدة أبرزها حفلة زفاف الأمير وليام سنة 2011، والذكرى الستين على تولي الملكة العرش البريطاني سنة 2013، وحفلة زفاف الأمير هاري وميغن ماركل عام 2018.



تفويض ملكي



وتتمتع العلامات التجارية التي تُختار لتزوّد الملك بمنتجاتها وتشهد بنتيجة ذلك ارتفاعاً بنسبة مبيعاتها، بامتياز إظهار الشعار الملكي على ما تصنّعه. ومن أبرز هذه السلع الشامبانيا الفرنسية، ومشروبات «شويبس» الغازية مروراً بأعمال حرفية من تصنيع صغار الحرفيين البريطانيين. ومن بين الشركات المستفيدة من هذا التفويض الملكي تبرز دار «بُربُري» للأزياء، وعلامتا «جاغوار» و«لاند روفر» للمركبات، بالإضافة إلى شركة «سامسونغ» للإلكترونيات.

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