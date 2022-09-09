في خطابه الأول كملك.. تشارلز الثالث يتعهد بخدمة بريطانيا مدى الحياة

المصدر: الوكالات

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أشاد تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، بوالدته "الحبيبة" الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.. وتعهد، الجمعة، بخدمة البريطانيين طوال حياته، مستعيداً الالتزام الذي قطعته والدته على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين.

وقال تشارلز في أول كلمة متلفزة له كملك: "أجدد أمامكم هذا الالتزام بالخدمة طوال حياتي"، واصفاً إليزابيث الثانية بأنها "مصدر إلهام ومثال" بالنسبة إليه وإلى عائلته. حيث ألقى خطاباً تلفزيونياً عاطفياً للأمة لأول مرة بعد أن أصبح ملكاً.

وتعهد الملك تشارلز بخدمة شعب المملكة المتحدة والمناطق والأقاليم الأخرى مدى الحياة في خطابه.

وقال: "مثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضاً أتعهد الآن رسمياً، على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا".

وأضاف: "أينما كنت تعيش في المملكة المتحدة، أو في المناطق التابعة والأقاليم في جميع أنحاء العالم، ومهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، كما فعلت طيلة حياتي".

ومنح الملك تشارلز الثالث ابنه الأكبر وليام وزوجته كيت لقب أمير وأميرة ويلز.

وقال تشارلز في خطابه: "مع وجود كاثرين (كيت) إلى جانبه، سيواصل أمير وأميرة ويلز الجديدان، حسب علمي، الإلهام والقيادة لحواراتنا الوطنية".

وعبر الملك تشارلز عاهل بريطانيا الجديد عن حبه لابنه الأمير هاري وزوجته ميجان، في إشارة ذات مغزى للزوجين اللذين تربطهما علاقة متوترة ببقية العائلة.

وقال تشارلز في كلمة بثها التلفزيون: "أود أيضاً التعبير عن حبي لهاري وميجان مع استمرارهما في حياتهما خارج البلاد".

وكان تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، قد وصل الجمعة إلى قصر باكنغهام وسط لندن، وسط ترقب لخطاب سيوجهه إلى الأمة، في أول يوم يتولى فيه عملياً عرش بريطانيا، بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية، الخميس.

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