طلب غريب من هيئة الإذاعة البريطانية قبل وفاة اليزابيث الثانية وجونسون يرفض

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن طلب لهيئة الإذاعة البريطانية إجراء مقابلة معه، والحديث عن الملكة إليزابيث الثانية باعتبارها متوفاة، لكنه رفض.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس العموم المكرس لذكرى الملكة إليزابيث الثانية، حيث قال جونسون، الذي استقال مؤخرا من منصبه: "آمل ألا يمانع البرلمان إذا بدأت حديثي باعتراف شخصي. قبل بضعة أشهر، طلب صحفيو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إجراء مقابلة معي بشأن جلالة الملكة. جلسنا، وبدأت الكاميرا في التصوير، ثم طلبوا مني التحدث بشأنها بصيغة الماضي.. تملكتني غصة في حلقي، ولم أستطع الاستمرار. بالكاد كبحت دموعي.. كان علي أن أطلب منهم المغادرة"، وفقا لروسيا اليوم.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن يوم أمس الخميس، 8 سبتمبر، عن وفاة الملكة، إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز