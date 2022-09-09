غداً.. أول انعقاد لمجلس تنصيب الملك منذ 70 عاماً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تولى تشارلز الثالث العرش البريطاني بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، يوم أمس، عن عمر يناهز 96 عامًا، لكن مراسم تنصيبه رسميًّا ستقام يوم غد السبت (10 سبتمبر الجاري)، في مجلس الانضمام الذي يجتمع لأول مرة منذ 70 عاماً، حيث كان آخر اجتماع له في فبراير 1952 لتنصيب الملكة إليزابيث الثانية.

ويجتمع مجلس الانضمام عند وفاة ملك بريطانيا، لتنصيب الملك الجديد رسمياً.. وعادة ما يجتمع المجلس خلال 24 ساعة من وفاة الملك، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنصيب الملك الجديد، حسب "سكاي نيوز عربية".

ويجتمع المجلس في الساعة "العاشرة صباحًا"، للإعلان الرسمي عن وفاة الملك وتنصيب خليفته ملكاً للمملكة المتحدة، ويجتمع المجلس كما هو معتاد في قصر "سانت جيمس".

وفق المتبع، يتم استدعاء مجلس الملك الراحل الخاص بأكمله إلى مجلس الانضمام، للإشراف على الإعلان الرسمي لملك جديد، مع عدد من المستشارين السريين، ومعظمهم من السياسيين السابقين والحاليين.

إذا لم يتمكن أي من المستشارين الذين تم استدعاؤهم من الحضور خلال فترة قصيرة، فلا يعرقل ذلك انعقاد المجلس.

انعقاد مجلس الانضمام يجب أن يكون قبل اجتماع البرلمان، ويجب أن يجتمع البرلمان في أقرب وقت بعد رحيل الملك.

تنقسم فعاليات المجلس إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتمثل في إعلان المجلس الخاص للملكة، في غياب الملك الجديد، تنصيب الملك والموافقة رسميّاً على الإجراءات المتبعة، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالإعلان، ويعلن رئيس مجلس اللوردات وفاة الملك عندما يبدأ الاجتماع، ويدعو كاتب المجلس لقراءة نص إعلان الانضمام بصوت عالٍ، بما في ذلك اللقب الذي اختاره الملك لنفسه.

المرحلة الأخرى تتمثل في عقد أول مجلس خاص للملك، والذي يصدر خلاله إعلانه، ويقرأ ويوقع قسماً لدعم أمن الكنيسة في اسكتلندا، والموافقة على الأوامر في المجلس والتي تسهل استمرارية الحكومة.

ومن المتبع أن يصدر مجلس الانضمام الإعلان الرئيسي، والذي سيُقرأ في الساعة 11:00 من الشرفة المطلة على محكمة فريري في قصر سانت جيمس.

وفق الأعراف أيضًا تتم قراءة إعلان ثانٍ في مدينة لندن، في بورصة رويال في الساعة 12:00، وتتم قراءة المزيد من الإعلانات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز في الساعة 12 ظهرًا من اليوم التالي الأحد 11 سبتمبر.

ومن المقرر أن يتم رفع الأعلام كاملة من وقت الإعلان الرئيسي في قصر سانت جيمس حتى ساعة واحدة بعد الإعلانات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، وبعد ذلك تعود الأعلام إلى نصف السارية لاستكمال فترة الحداد على الملكة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز