بريطانيا.. ألقاب جديدة لأفراد العائلة الملكية

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتولي الأمير تشارلز عرش بريطانيا واتخاذه "تشارلز الثالث" اسماً له، أصبح ملك المملكة المتحدة العظمى ودول الكومنولث، إضافة إلى لقب دوق لانكستر.

وبصفته الملك الجديد، سيكون تشارلز في مقدمة ووسط النظام الملكي الجديد. وإلى جانب رغبته المعلنة في تقليص حجم الأسرة، فإن أكبر تغيير فوري سيكون مقر إقامته، حسب "ديلي ميل" البريطانية.

المقر الرسمي لأمير ويلز السابق هو "كلارنس هاوس"، في مدينة وستمنستر، منذ عام 2003. في حين أن المقر الرسمي للملكة كان قصر باكنغهام، وقد قضت الكثير من وقتها في قلعة وندسور المفضلة لديها بعد وفاة زوجها الأمير فيليب.

وفقاً لكاتبة السيرة الملكية بيني جونور في كتابها "الشركة"، أرادت الملكة البقاء على قيد الحياة في كلارنس هاوس بعد وفاة والدها ، لكنها أقنعت من قبل ونستون تشرشل بالانتقال إلى قصر باكنغهام - بسبب رمزيته كمنزل للملك.

ويعتقد أن الملك تشارلز سوف يتبع خطى والدته وينتقل إلى قصر باكنغهام.

كاميلا.. قرينة الملك

ستصبح كاميلا الآن قرينة الملك. من الناحية الفنية، كانت زوجة تشارلز ، كاميلا باركر بولز ، أميرة ويلز حتى الآن، لكنها استخدمت المكافئ الأنثوي للقب تشارلز دوق كورنوال دوقة كورنوال. ولم تستخدم لقب أميرة ويلز احتراماً لزوجة تشارلز السابقة الأميرة ديانا، التي توفيت في باريس في أغسطس 1997.

وليام.. ولي العهد

أصبح دوق كامبريدج الأمير وليام، الابن البكر للملك تشارلز الثالث، وريثاً للعرش (ولياً للعهد)، وأضيفت له دوقية كورنوال. ومن المنتظر أن يتم منح ويليام لقب أمير ويلز، والذي يستخدم تقليدياً للوريث الذكر للعرش.

ستحظى زوجته كيت ميدلتون بلقب أميرة ويلز الذي كانت تحمله والدته الراحلة الأميرة ديانا، وتحمل الآن لقب دوقة كورنوال وكامبريدج.

أبناء وليام

يحمل أطفال ويليام وكيت الآن ألقاب: الأمير جورج من كورنوال وكامبريدج، والأميرة شارلوت من كورنوال وكامبريدج، والأمير لويس من كورنوال وكامبريدج.

لكنهم سيصبحون أمراء "من ويلز" عندما ينال والدهم اللقب بصعود تشارلز الثالث رسمياً على العرش.

أول أمير لساسكس

لن تتغير ألقاب دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل، بعد أن تنازلا عن واجباتهما الملكية.

أصبح ابن دوق ودوقة ساسكس، آرتشي ماونتباتن وندسور، الآن، أميراً حسب القواعد التي وضعها الملك جورج الخامس في عام 1917.. وتحديداً هو أول أمير لساسكس في التاريخ.

شقيقة آرتشي الصغرى ليليبيت ماونتباتن وندسور، هي الآن أميرة من الناحية الفنية. إذا استخدمت اللقب، فستكون الأميرة ليلي من ساسكس. وهي كذلك أول أميرة لساسكس.

دوق أدنبرة

يحمل الأمير إدوارد لقب إيرل ويسكس حتى الآن.. لكن من المرجح أن يصبح دوق إدنبرة بعد وفاة الملكة. وكان من المتوقع أن يتم نقل الدوقية إلى إدوارد بعد أن أعلن قصر باكنغهام في عام 1999 أنه سيخلف والده "في الوقت المناسب".

زوجة الأمير إدوارد صوفي كونتيسة ويسكس، ستصبح دوقة إدنبرة، إذا منح الأمير إدوارد لقب دوق إدنبرة.

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