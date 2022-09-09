الأمير وليام.. ولي العهد البريطاني الجديد

المصدر: البيان

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بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، أصبح ابنها الأمير تشارلز ملك البلاد، وبالتالي أصبح ابنه البكر الأمير وليام وليا للعهد والأول في ترتيب وراثة العرش، فمن هو الأمير وليام؟

ولد الأمير في يونيو 1982 من زواج والده الذي كان آنذاك وليا للعهد، الأمير تشارلز وأمه ديانا سبنسر، التي أصبح اسمها الأميرة ديانا.

ويعيش الأمير الشاب الذي احتفل بعيد ميلاه الأربعين هذا الصيف حياته وفقا للتقاليد البريطانية، فقد وزع نشاطاته على العمل التطوعي والأعمال الخيرية والخدمة العسكرية التي شملت فروع القوات العسكرية البريطانية بكل تشكيلاتها: البرية والبحرية والجوية.

ملتزم بالتقاليد

ويبدو ولي العهد الجديد في بريطانيا متسقا مع تقاليد الحكم البريطانية، وتزوج من سيدة بريطانية هي كيت ميدلتون.

ولم يكسر القواعد كما فعل شقيقه الأصغر الأمير هاري، الذي تزوج من الممثلة الأمريكية ميغان ماركا ثم تخلى عن واجباته الملكية في عام 2020، قبل أن يشن الاثنان هجوما عنيفا على العائلة المالكة في مقابلة تلفزيونية كان لها وقع الصاعقة على العائلة في ربيع العام الماضي.

وكان الأمير وليام راغبا في الالتحاق بالقوات العسكرية البريطانية التي كانت تخدم في العراق، لكن المسؤولين البريطانيين رفضوا الفكرة كما رفضوا فكرة أن يخدم شقيقه الأصغر هاري هناك، حتى لا يصبحوا أهدافا للهجمات ويعرضوا زملائهم للخطر، بحسب الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".

لكن شقيقه الأصغر هاري خدم مع القوات البريطانية في أفغانستان.

ولفت الأمير وليام أنظار العالم في حدثين كبيرين، الأول جنازة والدته الأميرة ديانا عام 1997، حينما اتشحت لندن بالضباط وكان وليام حينها يبلغ من العمر 14 عاما، ورغم أنه طلب منه ومن شقيقه عدم البكاء أمام العامة لكن الكاميرات رصدتهما وهما يبكيان.

زفاف القرن

وكان الحدث الثاني في عام 2011، حينما تزوج كيت ميدلتون في حدث وقع في زمن شبكات التواصل وطغيان عصر الصورة، حتى سمّي هذا الزفاف بـ"زواج القرن".

وكان الحفل الأول من نوعه الذي يذاع على الهواء مباشرة عبر قناة خاصة بالعائلة الملكية البريطانية على الإنترنت، وهذا هو أول حفل زفاف في العائلة المالكة منذ 30 عاما، أي منذ زواج تشارلز والأميرة ديانا، وبث نوعا من الحيوية في العائلة المالكة.

وأنجب دوق ودوقة كامبريدج 3 أطفال.

ويعرف عن ولي العهد البريطاني الجديد عشقه للرياضة واهتمامه بقضايا المناخ.

أبرز المحطات في حياة الأمير وليام

- تخرج الأمير وليام في جامعة سانت أندروز اسكتلندا عام 2005، حيث درس الأدب والتاريخ ولاحقا الجغرافيا.

- تقول تقارير عديدة أن أول لقاء بين الأمير وليام وكيت ميدلتون في هذه الجامعة، حيث كانت تدرس هناك.

- بعد التخرج عام 2005، التحق الأمير وليام بكلية ساندهيرست العسكرية المرموقة.

- أمضى الأمير عاما كاملا في السفر خارج بريطانيا.

- تطوع الأمير وليام في دولة تبعد آلاف الأميال عن بلاده هي تشيلي.

- في عام 2008، انضم إلى سلاح الجو الملكي ثم البحرية الملكية، حتى يكون مالكا للخبرة في الأفرع الرئيسية بالجيش.

- في عام 2010، أكمل تدريبه كطيار مروحية بحث وإنقاذ في سلاح الجو وبدأ العمل في ويلز.

- تزوج عام 2011 من كيت ميدلتون.

- أنهى خدمته العسكرية في عام 2013، بعدما شارك في 150 عملية.

- عمل بين عامي 2015 و 2017 كطيار إسعاف.

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