المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد الراحلة الملكة إليزابيث الثانية واحدة من أشهر الملكات على مر التاريخ وأشهرهم على الإطلاق في العصر الحديث، وهي أيضا صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا.

10 أمور استثنائية في حياة الملكة إليزابيث الثانية:

- لم تذهب الملكة إليزابيث الثانية إلى المدرسة قط، إذا تلقت مع شقيقتها مارغريت تعليماً خاصاً داخل القصر.

- تعد المرأة الوحيدة في العائلة الملكية التي عملت في الجيش البريطاني، وانضمت إليه في الحرب العالمية الثانية وعمرها 18 عاماً.

- حفل تنصيبها عام 1953 كان أول مناسبة تنقل على التلفاز مباشرة.

- لاتملك جواز سفر ولا رخصة قيادة.

- تحتفل بعيدي ميلاد الأول في 21 أبريل والثاني في أحد أيام السبت من يونيو.

- تملك أكثر من 30 كلبا وكان أولهم من سلالة كورجي، أهدي لها عندما كان عمرها 18 عاماً.

- تمارس رياضة اصطياد الطيور وشاركت في عدة مسابقات كما ترعى عدد من النوادي.

- تتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة.

- تستضيف في قصر باكنغهام حوالي 50 ألف شخص كل عام.

- نجت من عملية إطلاق نار في 13 يونيو 1981 خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز