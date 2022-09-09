زعيم كوريا الشمالية: لن نتخلى عن أسلحتنا النوويّة ولو بعد مئة عام

المصدر: يونهاب

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قالت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ اليوم الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال إن بلاده لن تتخلى أبدا عن الأسلحة النووية في اجتماع برلماني رئيسي عقد هذا الأسبوع.

أدلى كيم بهذه التصريحات خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، متهما بأن الغرض من الولايات المتحدة هو إسقاط النظام الكوري الشمالي من خلال جعل الشمال يتخلى عن قوته النووية وحقوق الدفاع عن النفس، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA).

وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية بعقوبات صارمة، لكنه قال إن الشمال لن يستسلم أبدا حتى بعد "مائة عام" من العقوبات المفروضة على الدولة المنعزلة.

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