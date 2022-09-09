الملكة إليزابيث الثانية بالأرقام

المصدر: أ ف ب

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تميز عهد الملكة إليزابيث الثانية بأرقام قياسية عدة وأمور لافتة.

في ما يأتي بعض منها:

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جالت الملكة العالم لكنها لم تكن تملك جواز سفر لأن جوازات السفر كانت تصدر باسمها فكانت معفية منه. وللسبب نفسه لم تكن بحاجة إلى رخصة سواقة.

- 1 - سمحت الملكة مرة واحدة لكاميرات تلفزيون بتصوير حياتها العائلية في إطار وثائقي بث في العام 1969. وقد ندمت على ذلك ولم تكرر التجربة.

- 2 -كانت الملكة تحتفل بعيد ميلادها مرتين في السنة. في 21 أبريل تاريخ مولدها وفي يونيو وهو عيد ميلادها الرسمي الذي يحتفل به في ذلك الشهر بسبب الطقس المؤاتي أكثر لإقامة عرض عسكري وجوي في لندن.

- 4 -في سن الرابعة حصلت الملكة على حصانها الأول وقد سمته "بيغي" وهو هدية من والدها الملك جورج السادس. وبدأ عندها شغفها الكبير بركوب الخيل.

- 15 -هو عدد رؤساء الوزراء البريطانيين الذين توالوا على رئاسة الحكومة في عهدها. كان أولهم وينستون تشرشل وآخرهم ليز تراس.

- 17 -17 بورتون ستريت هو عنوان المنزل الأنيق في حي مايفير الراقي في لندن، حيث ولدت إليزابيث الكسندرا ماري ويندسور في 21 أبريل 1926.

- 25 -السن التي أصبحت فيها إليزابيت ملكة مع وفاة والدها الملكة جورج السادس.

- 39 -عدد الملوك الذين سبقوها منذ وليام الفاتح في 1066.

- 73 -سنوات زواج إليزابيث الثانية من الأمير فيليب الذي توفي العام 2021.

- 117 -عدد الدول التي زارتها الملكة الراحلة، التي قطعت حوالى 1,7 مليون كيلومتر عبر العالم. في 2002 سنة يوبيلها الذهبي وتزامنا مع مرور 50 عاما على توليها العرش قطعت أكثر من 48 ألف كيلومتر في المملكة المتحدة والعالم.

- 250 -عدد المشاركين في مسيرة تتويجها في 1953.

- 626 -عدد المنظمات (جمعيات ومؤسسات خيرية..) التي كانت ترعاها.

- 1000 -عدد المراكب التي أتت من أرجاء المملكة المتحدة والكومونولث وبقية العالم إلى نهر تيمز في لندن العام 2012 في ذكرى مرور 60 عاما لاعتلائها العرش. وقال المنظمون إن ذلك شكل أكبر تجمع من نوعه على نهر تيمز منذ عهد تشارلز الثاني قبل ثلاثة قرون.

- 8251 -عدد المدعوين في مراسم تتويجها في كاتدرائية ويستمنستر. وتمثلت في المراسم 129 دولة ومنطقة.

- 10000 -عدد اللآلئ المستوردة من الولايات المتحدة والمستخدمة في إنجاز فستان عرس إليزابيث التي تزوجت من الأمير فيليب في 20 نوفمبر 1947.

- 50000 -عدد المدعوين إلى حفلات استقبال في حدائق القصر ومآدب الطعام السنوية التي تنظمها الملكة. وقد جمعت حفلات الاستقبال في الحدائق أكثر من 1,45 مليون شخص خلال عهدها.

- 33446430 -مدة عهد إليزابيث الثانية بالدقائق عند الساعة 17,30 في التاسع من سبتمبر 2015 عندما حطمت مدة عهد الملكة فيكتوريا ليصبح عهدها الأطول بين كل ملوك بريطانيا.

- 370000000 -ثروتها الشخصية بالجنيه الاسترليني بحسب تقديرات "صنداي تايمز "في 2022. وبحسب بعض الحسابات كانت تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أغنى ملوك العالم. واختارتها مجلة "فوربز" في 2021 في المرتبة السبعين بين أكثر النساء نفوذا في العالم.

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