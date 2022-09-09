واشنطن تقدم ملياري دولار إلى كييف ودول مجاورة

المصدر: (كييف - وكالات)

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وافقت الولايات المتحدة على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية كما أعلنت وزارة الخارجية.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة مفاجئة له بالعاصمة الأوكرانية كييف بتقديم مزيد من المساعدات بقيمة مليارات الدولارات لأوكرانيا والدول المجاورة لها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم دعم أوكرانيا وكذلك 18 دولة أخرى بالمنطقة بإجمالي 2.2 مليار دولار «أي نحو 2.2 مليار يورو» على المدى الطويل. وقام بلينكن بزيارة مفاجئة لأوكرانيا، هي الثانية له لكييف منذ بدء الحرب.

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