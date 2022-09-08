"المد الربيعي"... بروتوكول تنصيب تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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أظهرت تفاصيل عملية "المد الربيعي" كيف سيتم إعلان أمير ويلز ملكاً جديداً لبريطانيا، قبل ذهابه في جولة تشمل المملكة المتحدة ثم العودة إلى لندن لحضور جنازة والدته.

في يوم وفاة الملكة، أشارت الخطط إلى أن تشارلز سيعقد أولاً اجتماعاً مع رئيس الوزراء، بينما تدخل الأمة في فترة حداد.

في الساعة 6 مساء، سيقدم بثاً للأمة، من المتوقع أن يكون جزئياً للإشادة بسنوات والدته في الخدمة العامة.

في الساعة 10 من صباح اليوم التالي، سيجتمع مجلس مكون من كبار الوزراء وموظفي الخدمة المدنية وقادة الكومنولث، في قصر سانت جيمس لإعلان الملك تشارلز ملكاً جديداً.

وأعلن اليوم أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت عن عمر يناهز 96 عاماً، بعد 70 عاماً من الحكم.

وتصاعدت واجبات الملك البالغ من العمر 73 عاماً في السنوات القليلة الماضية.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لخطة تشارلز المستقبلية للنظام الملكي. لكن التكهنات تشير إلى أن ورثة العرش وعائلاتهم المباشرة فقط سيحصلون على سندات ملكية كاملة، ودعم مالي من الخزانة العامة، من خلال المنحة السيادية وحماية الشرطة التي يمولها دافع الضرائب.

ولدى العائلة المالكة خطة جذرية لإصلاح العقار الملكي الشاسع، بما في ذلك الانتقال إلى قصر باكنغهام وتحويل بالمورال إلى متحف للملكة.

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