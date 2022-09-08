وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

المصدر: البيان

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أعلن قصر باكينغهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا حكماً، عن عمر يناهز 96 عاماً.

وسيخلفها ابنها تشارلز أمير ويلز، تلقائياً في منصب الملك، حيث يحكم المملكة المتحدة وأكثر من اثنتي عشرة دولة من دول الكومنولث، وهو الدور الذي أمضى 73 عاماً من حياته في الاستعداد له.

وتوفيت الملكة يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري في بالمورال، اسكتلندا، بعد 70 عاماً على العرش، وتجاوزت جميع أسلافها وأشرفت على تغييرات هائلة في الحياة الاجتماعية والسياسية.

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