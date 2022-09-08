أول تصريح من البيت الأبيض بشأن الملكة إليزابيث

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن البيت الأبيض عن أول تصريح رسمي حيال تدهور الوضع الصحي للملكة إليزابيث.

وأكد البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس جو بايدن تلقى إفادة بشأن الوضع الصحي للملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بعد أن أبدى الأطباء قلقاً إزاءه.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين: «بايدن والسيدة الأولى منشغلان على الملكة والعائلة».

وأضاف أن أفكار الرئيس الأمريكي وزوجته جيل مع الملكة وعائلتها، في وقت يزداد القلق حيال وضعها الصحي.

وذكر أن بايدن أكد، خلال اتصال اليوم مع العديد من القادة، بينهم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أنه «يفكر كثيراً في الملكة وشعب المملكة المتحدة».

وأوضح أنه يتم إبلاغ الرئيس الأمريكي بكل التطورات في هذا الصدد.

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