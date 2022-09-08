مصرع 15 شخصاً بينهم أطفال بانهيار أرضي في أوغندا

المصدر: أ ف ب

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أعلن الصليب الأحمر الأوغندي أمس الأربعاء أنّ ما لا يقلّ عن 15 شخصاً، غالبيتهم نساء وأطفال، لقوا مصرعهم في غرب البلاد في انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة.

وأوضحت المتحدّثة باسم الصليب الأحمر إيرين ناكاسيتا أنّ الكارثة وقعت في مدينة كاسيسي الحدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفرت أيضاً عن عدد غير معروف من المفقودين ودمّرت العديد من المساكن.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي أنّ فرق الإنقاذ "عثرت حتّى الآن على 15 جثة"، مشيرة إلى القتلى "غالبيتهم من النساء والأطفال".

ولفتت المتحدّثة إلى أنّ "فرق التدخّل ما زالت على الأرض ومهمّة الإنقاذ مستمرّة"، مشيرة إلى أنّ ستّة جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وأظهرت صور نشرها الصليب الأحمر جثثاً عالقة تحت منازل منهارة وجثة واحدة على الأقل جرفتها أمطار غزيرة.

وتسبّبت الأمطار الغزيرة، التي هطلت على منطقة بونديبوغيو المجاورة بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح يوم الجمعة الماضي.

وفي نهاية يوليو، قُتل ما لا يقلّ عن 22 شخصاً في مدينة مبالي في شرق البلاد من جرّاء انهيارات أرضية نجمت عن فيضانات مفاجئة.

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