أوكرانيا: الحرب لن تنتهي هذا العام

المصدر: (كييف- رويترز )

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قال القائد الأعلى للجيش الأوكراني: إن كل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن الحرب مع روسيا لن تنتهي هذا العام، كما أعلن مسؤوليته عن سلسلة من الضربات على قواعد جوية روسية في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك واحدة تسببت في دمار في منشأة ساكي العسكرية الشهر الماضي.

وفي مقال نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قال فاليري زالوجني القائد العام للجيش الأوكراني: إن الضربات نفذت بصواريخ أو قذائف صاروخية دون الخوض في التفاصيل، وقال: إن عشر طائرات حربية دمرت. يأتي ذلك في وقت اقترح الحزب الحاكم في روسيا إجراء استفتاء في المناطق الأوكرانية الخارجة عن سيطرة كييف لضمها إلى روسيا، في الرابع من نوفمبر المقبل.

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