بوتين: عزل روسيا مستحيل والغرب ينخره التضخم

المصدر: (موسكو - أ.ف.ب)

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، أن عزل روسيا «مستحيل» رغم «حمى العقوبات» الغربية، مشيداً «بالدور المتزايد» لآسيا التي تعول عليها موسكو أكثر فأكثر.

وأشاد بوتين في كلمته خصوصاً بالدور المتزايد لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ في شؤون العالم خلافاً للغرب الذي قال إنه يتقهقر فيما ينخره «التضخم». وأشار إلى أن «تغيرات لا رجعة فيها سجلت على صعيد العلاقات الدولية برمتها». وفي مواجهة «العدوان التكنولوجي والمالي والاقتصادي للغرب» قال بوتين، إنه سعيد «بابتعاد (الاقتصاد الروسي) شيئًا فشيئا» عن الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، معتبراً أنها «عملات لا يمكن الاعتماد عليها».

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