ألبانيا تقطع العلاقات مع إيران وتأمر دبلوماسييها بالمغادرة

المصدر: وكالات

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أعلنت ألبانيا، اليوم الأربعاء، قطع العلاقات مع إيران وطرد كافة دبلوماسييها الموجودين على أراضيها، مانحة إياهم مهلة 24 ساعة فقط للمغادرة.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما اليوم الأربعاء إن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأمرت بمغادرة الدبلوماسيين وموظفي السفارة الإيرانيين في غضون 24 ساعة بعد تحقيق في هجوم إلكتروني في يوليو.

وقال راما في بيان بالفيديو أرسل إلى وسائل الإعلام "قررت الحكومة على الفور بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف "رد الفعل الصارم هذا... يتناسب تماما مع خطورة وجسامة الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الحكومية على الإنترنت، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد".

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