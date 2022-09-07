بوتين يهدد: سنوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار

المصدر: وكالات

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هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، بوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار.

واعتبر أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون "حماقة".

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقضى الشرق الروسي اليوم الأربعاء: "لن نرسل أي شيء على الإطلاق إذا تعارض مع مصالحنا، مصالحنا (الاقتصادية) في هذه الحالة. لا غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، لا شيء"

وأكد بوتين خلال المنتدى الاقتصادي: «إن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط إذا حُدّد سقف للأسعار ».

وكان وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان)، اتفقوا خلال قمة عبر الإنترنت في الثاني من سبتمبر الجاري، على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي "بصورة عاجلة"، داعين "ائتلافا واسعا" من الدول إلى الانضمام لهذا الإجراء لحرمان روسيا من جزء من مواردها من قطاع الطاقة، حسب ما جاء في إعلان نشرته مجموعة السبع الجمعة، مشيرة إلى أنها تسعى لخفض قدرة موسكو "على تمويل حربها العدوانية مع الحد من وطأة الحرب الروسية على العالم" ولا سيما على "الدول متدنية الدخل".

وقالت مجموعة السبع إنها ستفرض "بصورة عاجلة" سقفا على أسعار النفط الروسي داعية "ائتلافا واسعا" من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء بهدف حرمان موسكو من قسم من مواردها من قطاع الطاقة، في إعلان صدر الجمعة.

وكتب وزراء مالية الدول السبع في الإعلان أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ" مؤكدين أن الأسعار في المستقبل "ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة".

ونفى بوتين خلال المنتدى الاقتصادي أن تكون روسيا تستخدم الطاقة "سلاحا" ضدّ أوروبا، بعد أيام من توقف شحنات الغاز الروسي عبر خطّ أنابيب "نورد ستريم".

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