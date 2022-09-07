بتوجيهات محمد بن راشد.. المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تسيّر جسوراً جويّة إلى ليبيا والسودان وباكستان (فيديو)

المصدر: دبي- رامي عايش

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تسيّر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية صباح اليوم جسرين جويين الى باكستان والسودان في الوقت عينه لإيصال مساعدات إغاثية من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ في ظل ما يعانيه البلدان من آثار مدمرة للفيضانات التي شهداها قبل عدة أيام.

وفي هذا اليوم أيضا، ترسل "المدينة" بالشراكة مع طيران الإمارات ثلاث رحلات إغاثية إلى باكستان؛ للغرض نفسه.

ومع نهاية اليوم؛ يصبح العدد الإجمالي للرحلات التي سيرتها المدينة العالمية الى كل كن باكستان والسودان وليبيا اثنتي عشرة ؛ تحمل مئات الأطنان من المواد الإغاثية والطبية واللوجستية.

ومن المقرر أن تسير المدينة غدا الخميس ست رحلات أخرى، منها واحدة الى السودان؛ وخمس الى باكستان

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