حدث وتاريخ.. 07 سبتمبر

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2018 طَعن مُرشَح الانتخابات الرئاسية البرازيلية جايير بولسونارو أثناء حملته الانتخابية.

 
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