حدث وتاريخ.. 07 سبتمبر 1923 تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية/ الإنتربول. 1533 ميلاد الملكة إليزابيث الأولى، ملكة المملكة المتحدة. 1978 أول اجتماعات كامب ديفيد بين مناحم بيجن و محمد أنور السادات. 2018 طَعن مُرشَح الانتخابات الرئاسية البرازيلية جايير بولسونارو أثناء حملته الانتخابية. صورة التاريخ: 07 سبتمبر 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي 2018 طَعن مُرشَح الانتخابات الرئاسية البرازيلية جايير بولسونارو أثناء حملته الانتخابية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App