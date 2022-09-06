الاختبار الصعب.. سياسة ليز «الزهرية» هل تنقذ بريطانيا من شتاء غاضب؟

المصدر: مروان برجاس

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اليوم، أصبحت ليز تراس رسميا الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية خلال اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية في مقرّ إقامتها في بالمورال في اسكتلندا، وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة، بحسب وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية.

وقبلت الملكة إليزابيث في وقت سابق اليوم الثلاثاء استقالة جونسون من منصب رئيس الوزراء خلال اجتماع في قلعة بالمورال في اسكتلندا.

وتعيّن على جونسون وتراس قطع مسافة 1600 كلم إلى منتجع الملكة النائي في بالمورال في مرتفعات اسكتلندا.

وتواجه تراس، الملقبة بالسيدة الحديدية الجديدة، اختبارا صعبا، حيث تقع على مسؤوليتها إدارة دفة الأمور في بريطانيا وسط ركود يلوح في الأفق وفواتير طاقة تشكل عبئاً كبيرا على الأسر والمدارس والمستشفيات والشركات وتثير خلافات اجتماعية غير مسبوقة منذ عهد المرأة الحديدية الأولى ورئيسة الوزراء السابقة لبريطانيا مارغريت تاتشر (1979-1990).

واشتهرت تراس بلقب المرأة الحديدية بين أعضاء حزب المحافظين بسبب آرائها الليبرالية في الاقتصاد والتجارة، كما أنها تتعمد في معظم الأحيان، ارتداء بدلات زهرية وتبذل قصارى جهدها لتقليد مارغريت تاتشر الحديدية، بحسب تقرير نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية في الثاني من سبتمبر الجاري.

وتسببت خطة تراس لتعزيز الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية مع تخصيص عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للحد من تكاليف الطاقة في انزعاج الأسواق المالية بشدة، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.

وانتزعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أمس الاثنين لقب زعيم حزب المحافظين ليحل محل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون، الذي استقال بعد أزمة حكومية أعقبتها سلسلة من الفضائح والصعوبات الاقتصادية.

وستكون تراس البالغة من العمر 47 عاما، رابع رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات. واستلمت المسؤولية‭‭ ‬‬مع حيازتها لتأييد سياسي أضعف من ذلك الذي تمتع به العديد من أسلافها، وذلك بعد أن هزمت منافسها

ريشي سوناك في تصويت لأعضاء الحزب بهامش فوز أقل مما كان متوقعا، كما أنها لم تكن في البداية الخيار الأول للمشرعين في الحزب.

إجراءات جريئة

وتعهدت تراس باتخاذ إجراءات جريئة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، من بينها خفض الضرائب على الرغم من التحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم معدل التضخم في بريطانيا الذي بلغ بالفعل 10.1 بالمئة وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى، بحسب بيانات رسمية من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وأمام تراس قائمة مضنية لأمور ينبغي إنجازها، في وقت تشهد المملكة المتحدة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث بلغ معدّل التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما ليسجّل 10,1 في المئة في ظل توقعات بأن القادم أسوأ بينما يخيّم شبح الركود مع دخول فصل شتاء غاضب.

ويتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف، وهي أجواء تعكس الوضع الاقتصادي القاتم الذي سيتعيّن على تراس وعلى كبار وزرائها الجدد التعامل معه من اليوم الأول.‬‬‬‬

وتظهر استطلاعات للرأي أجريت مؤخرا، أن جزءا كبيرا من البريطانيين لا يثقون بقدرتها على حل أزمة تكاليف المعيش، وفق (رويترز).

ويرجح 14 في المئة فقط أن يكون أداء تراس أفضل من جونسون، بحسب استطلاع جديد أعده معهد «يوغوف» لقياس الرأي العام.

فواتير

ويعاني سكان بريطانيا من زيادة نسبتها 80 في المئة في فواتير الغاز والكهرباء اعتبارا من أكتوبر، في وقت تحذّر الأعمال التجارية من أنها قد تنهار في حال ارتفاع التكاليف بشكل أكبر.

وتعهّدت ليز تراس التي تسوّق لنفسها على أنها من المدافعين عن الأسواق الحرة خفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم التحذيرات من أن زيادة قد تفاقم التضخم.



واقترحت تراس خططا لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية العادية عند المستوى الحالي البالغ أقل من 1971 جنيه إسترليني (2300 دولار) سنويا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين بريطانيين ومستشارين لتراس القول إنها ناقشت مع فريق مساعديها ومسؤولين حكوميين خلال الأيام الأخيرة وضع آلية تحول دون حدوث زيادات كبيرة في قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية اعتبارا من أول تشرين الأول/أكتوبر المقبل كما هو متوقع في ضوء نظام الأسعار الحالي.

وربما تصل تكلفة الخطة إلى حوالي 130 مليار جنيه إسترليني على مدى 18 شهرا، بحسب وثائق اطلعت عليها «بلومبرج».

ووفق سقف الأسعار الذي أعلنه جهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا (اوفجيم) الشهر الماضي والمقرر بدء العمل به في الشهر المقبل، ستزيد قيمة فاتورة الطاقة بالنسبة للأسرة البريطانية بنحو 80% إلى حوالي 3548 جنيه إسترليني سنويا، وهو ما يعني أن الكثير من الأسر البريطانية سيكون عليها المفاضلة بين تدفئة منازلها خلال الشتاء المقبل أو شراء احتياجات أساسية أخرى.

لحظات مفصلية

وتخلى بوريس جونسون عن منصب رئيس وزراء بريطانيا اليوم الثلاثاء منهيا فترة دامت ثلاث سنوات من الاضطرابات وتاركا لخليفته ليز تراس قائمة طويلة من المشاكل التي يتعين معالجتها سريعا.

وتعهد جونسون الذي غادر داونينغ ستريت لآخر مرة بصفته رئيسا للوزراء، بدعم خليفته ليز تراس بثبات، حسب تعبيره.

وتخللت ولاية جونسون لحظات مفصلية على رأسها بريكست وكوفيد وانتهت قبل أوانها بفعل الفضائح.



ديلين ولاري

واظهر جونسون الذي أجبره حزب المحافظين على ترك منصبه في أعقاب سلسلة من الفضائح، الحرص على دعوة بلاده إلى التكاتف ودعم خليفته «ما أقوله لزملائي المحافظين، حان الوقت لإنهاء المشاحنات السياسية... حان الوقت لنا جميعا للوقوف وراء ليز تراس وفريقها وبرنامجها».

وحث حزبه المحافظ الحاكم على تنحية الخلافات داخل صفوفه للتعامل مع أزمة الطاقة التي يبدو أنها ستطغى على عهد تراس.

واستحضر جونسون مثالاً استرشادياً لحزبه في هذا الشأن يتمثل في العلاقة بين ديلين (كلبه) ولاري (هرّ داونينغ ستريت)، حيث قال: «إذا كان بإمكان ديلين ولاري، تجاوز الصعوبات التي تطغى على العلاقة بينهما بين حين وآخر، فبإمكان الحزب المحافظ أيضا القيام بذلك».

ولمن لا تسعفه الذاكرة، فقد ظل القط «لاري»، الملقب رسمياً بـ«صائد الفئران الأول»، يتابع عمل رؤساء الحكومات البريطانية في صمت، غير أن الصمت أحيانا ليس علامة على الرضا.

وودع «لاري» ثلاثة رؤساء للحكومات، واليوم يرحب برئيسة الحكومة ليز تراس خلفا لبوريس جونسون.

وقال «لاري» في تغريدة على حسابه غير الرسمي الذي تجرى إدارته نيابة عنه: «مثل جميع رؤساء الحكومات يقيم أي رئيس الوزراء، كمجرد ساكن مؤقت في «10 دواننج ستريت.. أما أنا فأعيش هنا بشكل دائم، وعندما يغادر رئيس الوزراء مقر الحكم في نهاية فترة ولايته، أظل أنا باقيا في المكان».

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