جونسون في كلمة وداعية: ما أنجزناه في ملفات البريكسيت وكورونا وأوكرانيا لا يمكن نكرانه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة وداعية أمام موظفي داونيينغ سترتيت اليوم، إن ما أنجزناه في ملفات البريكسيت وكورونا وأوكرانيا لا يمكن نكرانه.

وأضاف جونسون قبل التوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالته رسميا للملكة إليزابيث، "واجهنا الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها بوتين بشجاعة. وفقا لسكاي نيوز.

وأكد أنه سيقدم كل الدعم اللازم للحكومة المقبلة بقيادة ليز تراس وفريقها وبرنامجها.

واحتشد عشرات من موظفي داونينغ ستريت لتوديع بوريس جونسون بعد انتهاء مهامه رئيسا للحكومة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز