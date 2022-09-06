موسكو «لا تتوقع تغييرات» في علاقاتها مع لندن في عهد ليز تراس

المصدر: أ ف ب

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أكد الكرملين الثلاثاء أن روسيا لا تتوقع أي تغييرات في علاقاتها الفاترة مع بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وفق ما نقلته عنه وكالة "تاس" الرسمية "بالنظر إلى التصريحات التي صدرت عن السيدة تراس عندما كانت لا تزال وزيرة للخارجية.. يمكن القول بقدر كبير من التأكيد بأنه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات نحو الأفضل".

وفازت ليز تراس أمس الاثنين برئاسة حزب المحافظين البريطاني، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك.

وسترث الزعيمة الجديدة للحزب أغلبية برلمانية وبالتالي ستتولى رئاسة الحكومة بعد إجراءات التسليم الرسمية اليوم الثلاثاء عندما تزور الملكة إليزابيث في بالمورال

وانتخب المحافظون البريطانيون الاثنين ليز تراس رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة.

ومن دون مفاجآت، نالت وزيرة الخارجية (47 عاما) 57 في المئة من الأصوات في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 في المئة، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي إثر استقالة جونسون بداية يوليو.

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