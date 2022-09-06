ربما يصبح الأقوى على الإطلاق.. إعصار "هينامنور" يهبط إلى اليابسة في كوريا الجنوبية (فيديو)

المصدر: يونهاب

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وصل الإعصار الخارق هينامنور إلى اليابسة في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وربما يصبح أقوى عاصفة تضرب البلاد على الإطلاق.

وصل الإعصار، الحادي عشر من هذا العام، إلى اليابسة في مدينة غيوجيه الجنوبية الشرقية بجنوب إقليم كيونغ سانغ في الساعة 4:50 صباحًا، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية. تتكون مدينة جيوجي من عدد من الجزر ، أكبرها جزيرة جيوجي.

لم تكن قوة الإعصار عندما ضرب غيوجيه متاحة على الفور، لكن وكالة الأرصاد قالت إن الإعصار كان مصنفًا على أنه "قوي جدًا" عندما مر عبر جزيرة جيجو الجنوبية في حوالي منتصف الليل مع ضغط جوي قدره 945 هيكتوباسكال (hPa) وسرعة الرياح القصوى 45 كيلومترًا في الثانية.

وقال هان سانغ أون، كبير خبراء الأرصاد الجوية، في إفادة صحفية، "إن هينامنور هو إعصار ضخم للغاية يبلغ نصف قطره 400 كيلومتر، ويمكن أن يحمل رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة في جميع أنحاء البلاد تقريبًا"، وحث على تقليل الاصابات.

يتم تصنيف الأعاصير إلى أربع فئات: متوسطة، قوية، قوية جدًا وقوية للغاية. تشير القوة الفائقة إلى الأعاصير التي تصل سرعتها القصوى للرياح إلى 54 مترًا في الثانية على الأقل.

وقالت الوكالة في وقت سابق إنه بعد تجاوز جيجو، كان من المتوقع أن يمر إعصار هينامنور على بعد 180 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بوسان الساحلية الجنوبية بحلول الساعة الثالثة صباحًا، مع ضغط جوي يبلغ 945 هيكتوباسكال في مركزه.

وصدر تحذير من هطول أمطار غزيرة في وقت سابق في جميع أنحاء البلاد، لكن التحذير رُفع في مناطق من بينها مدينة إنتشون الساحلية الغربية بعد أن تجاوز الإعصار جيجو واستمر في التحرك شرقا.

كان من المتوقع أن تهطل أمطار تتراوح في مجملها بين 100 و 300 ملم يومي الاثنين والثلاثاء، مع تلقي المناطق الجبلية في جيجو وبعض المناطق الساحلية الجنوبية أكثر من 600 ملم و 400 ملم على التوالي.

وتم إجلاء أكثر من 2000 شخص من منازلهم في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي، وفقًا للسلطات المحلية هناك.

يمكن أن يصاحب الإعصار أيضا رياحًا قوية قياسية، حيث توقعت وكالة الأرصاد سرعات قصوى تتراوح من 40 إلى 60 مترًا في الثانية في جيجو وغيرها من المناطق الساحلية المنخفضة بين ليل الاثنين والثلاثاء.

الرقم القياسي الحالي هو 63.7 متر في الثانية تم قياسه في مدينة سوكشو الساحلية الشرقية في 23 أكتوبر 2006.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء آثار إعصار هيننامور حتى الآن.

تم ترفيع وضع الاستجابة للطوارئ في المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة إلى أعلى مستوى اعتبارًا من الساعة 4:30 مساءً. الأحد للمرة الأولى منذ خمس سنوات من حيث الاستجابة للإعصار.

حتى ليل امس الاثنين، غمرت المياه ما مجموعه ثمانية منازل وثلاثة مبانٍ تجارية في جزيرة جيجو وحدها، وفقًا لوزارة الداخلية.

تم إغلاق جميع المدارس في جيجو تقريبًا. وعلى الصعيد الوطني، أغلقت 62 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية مؤقتًا، وتحولت 548 مدرسة إلى التعلم عبر الإنترنت و 1153 فصلًا مختصرًا لمنع الضرر الناجم عن الإعصار.

تم إلغاء سلسلة من خدمات العبارات والرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، كما تم إلغاء ما مجموعه 361 رحلة طيران داخلية في جميع أنحاء البلاد حتى بعد ظهر أمس الاثنين، وفقًا لسلطات المطار.

من بين 67 رحلة جوية محلية غادرت مطار كيمبو الدولي في غرب سيئول، حتى الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين، تم إلغاء 13 رحلة، وفقًا لهيئة المطارات الكورية.

وقال المتحدث باسم الرئيس يون سيوك يول إن الجيش والشرطة نشرا على الفور "أقصى عدد ممكن" من الأفراد المتاحين لمساعدة المواطنين على إبعادهم عن الخطر والانخراط في عمليات طوارئ أخرى.

وأصدر يون التعليمات بعد تلقيه تقريرا من رئيس الوزراء هان ديوك- سو حول الإعصار في حوالي الساعة 9 مساءً.

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