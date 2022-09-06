أوكرانيا تعلن استعادة مواقع على الجبهة الجنوبية

المصدر: (كييف - وكالات)

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أعلنت القوات الأوكرانية، أنها دمرت مستودع ذخائر وجسراً عائماً، واستعادت عدة بلدات، في سياق هجومها المضاد ضد القوات الروسية في جنوبي أوكرانيا. وذكرت القيادة الجنوبية الأوكرانية، أن قوات كييف تسعى بشكل أوليّ لإحداث بلبلة في «نظام إدارة القوات والنظام اللوجستي» للجيش الروسي. ولم تعلق القوات الروسية على هذا المزاعم.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة المدنية لمنطقة خيرسون في جنوبي أوكرانيا، الواقعة تحت سيطرة روسيا، تعليق التحضيرات لتنظيم استفتاء حول انضمام هذه الأراضي إلى روسيا. وقال كيريل ستريموسوف المسؤول في إدارة خيرسون: «كنا مستعدين للتصويت، لكن نظراً إلى المستجدات، سنتوقف قليلاً في الوقت الراهن».

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