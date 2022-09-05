روسيا تؤجل إجراء استفتاء في جنوب أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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قال مسؤول روسي اليوم الاثنين إنه تم تأجيل خطط إجراء استفتاء بشأن انضمام إقليم خيرسون بجنوب اوكرانيا إلى روسيا في الوقت الراهن.

وقال كيريل ستريموسوف ممثل الإدارة العسكرية الروسية في خيرسون إنه سيتم تأجيل هذه الخطوة لأسباب أمنية، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

ويستهدف الاستفتاء تقنين حكم القوات الروسية للإقليم، الذي سيطرت عليه موسكو في الأيام الأولى من الحرب .

وشن الجيش الأوكراني هجوما مضادا لاستعادة السيطرة على المنطقة في أواخرأغسطس الماضي.

وكان هدف كييف في إقليم خيرسون هو طرد القوات الروسية وإعادتها إلى ما بعد نهر دنيبرو.

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