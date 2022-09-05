بوتين يجرّد اليابان من لقبها

المصدر: موسكو - وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدو أن روسيا ستحرم اليابان ليس فقط من الأمل في الكوريل، بل أيضاً من الاسم الثاني للبلاد (أرض طلوع الشمس).

وأوضح بوتين: «شرق اليابان - نيوزيلندا، وشرق نيوزيلندا - تشوكوتكا الروسية»، مضيفاً إن «بلد طلوع الشمس هو روسيا»، وفقاً لما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان بوتين وصل اليوم إلى إقليم كامتشاتكا في الشرق الروسي، للمشاركة في منتدى بيئي للشباب وعقد اجتماعاً حول تنمية المنطقة. كما سيجري محادثة مع رئيس المنطقة فلاديمير سولودوف.

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