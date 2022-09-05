ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين لتصبح رئيسة وزراء المملكة المتحدة القادمة

المصدر: وكالات

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فازت ليز تروس برئاسة حزب المحافظين البريطاني، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، وفقا لما ذكرتة هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

وستصبح تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلفا لبوريس جونسون.

وسترث الزعيمة الجديدة للحزب أغلبية برلمانية وبالتالي ستتولى رئاسة الحكومة بعد إجراءات التسليم الرسمية غدا الثلاثاء عندما تزور الملكة إليزابيث في بالمورال

وسوف تصبح غدا رئيسة وزراء بريطانيا عندما تزور الملكة إليزابيث في بالمورال.

وانتخب المحافظون البريطانيون الاثنين ليز تراس رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما اعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة.

ومن دون مفاجآت، نالت وزيرة الخارجية (47 عاما) 57 في المئة من الأصوات في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 في المئة، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي إثر استقالة جونسون بداية يوليو.

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