الخارجية الروسية تعلن مقتل اثنين من موظفيها في سفارتها بكابول

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بكابول، إثر تفجير وقع بالقرب من بوابتها صباح اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته قناة "آر تي عربية" على موقعها الالكتروني.

وقالت الخارجية في بيان لها أن مسلحا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 1050 بتوقيت كابول، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن تفجيرا انتحاريا وقع أمام مدخل السفارة الروسية في كابل ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا بينهم موظفون في السفارة.

وقال أحد السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن قوات الأمن التابعة لطالبان طوقت الطريق المؤدي للسفارة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية سيارات الإسعاف وهي تهرع نحو المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن شهود عيان أن التفجير وقع عندما خرج دبلوماسي روسي من السفارة لأخذ وثائق مواطنين أفغان.

وفي نفس السياق أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر دبلوماسي أن التفجير وقع بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في كابول.

ووصف المصدر ذاته الوضع الأمني في المدينة بالصعب.

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