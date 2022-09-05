يقتل امرأة بفأس أمام أعين الشرطة

المصدر: البيان

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قتل رجل امرأة مستخدماً فأس أمام أعين الشرطة، التي ردت بإطلاق النار فأردته في الحال، في حي ليشتنبرغ شرقي برلين، الأحد.

وذكرت شرطة العاصمة الألمانية أنها استدعيت إلى شقة في الحي قبل الساعة الثامنة صباحا بقليل، وعند وصول أفرادها شاهدوا رجلا يضرب امرأة بفأس.

ووفقاً لبيان الشرطة، فقد أطلق أفرادها الرصاص على المشتبه فيه فقتلوه، بينما توفيت الضحية متأثرة بجروحها في مكان الحادث.

ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية القتيلين، ولا عن الدافع وراء الجريمة.

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