الاتحاد الأوروبي يدعو ميانمار للإفراج عن زعيمته السابقة

المصدر: بروكسل - رويترز

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ندد الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد بالحكم بـالسجن مع الأشغال الشاقة على زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بتهمة «تزوير الانتخابات». وكان مصدر مطلع على الإجراءات أبلغ وكالة «رويترز» أول من أمس الجمعة بأن سو تشي أدينت وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. وذكر محاموها المعلومات ذاتها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وكتب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على «تويتر» «يدين الاتحاد الأوروبي الحكم غير المبرر على أونغ سان سو تشي بالسجن لثلاث سنوات إضافية مع الأشغال الشاقة. وهي تواجه الآن عقوبة السجن لمدة 20 عاما على خلفية 11 تهمة مع وجود عدة تهم أخرى باقية». وأضاف بوريل «الاتحاد الأوروبي يدعو النظام في ميانمار إلى الإفراج عنها وعن جميع السجناء السياسيين».

واعتقلت سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل والزعيمة المعارضة لعقود من الحكم العسكري، في ميانمار منذ انقلاب العام الماضي. وحُكم عليها بالفعل بالسجن لأكثر من 17 عاماً. وتنفي سو تشي كل الاتهامات الموجهة إليها.

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