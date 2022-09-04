الإمارات تستنكر أحداث أفغانستان والأرجنتين

المصدر: أبوظبي - وام، إسلام أباد _ وكالات

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دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة هيرات الأفغانية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان 47 شخصاً لقوا حتفهم أول من أمس في انفجار عنيف استهدف أحد أكبر المساجد في هيرات.

من جهة أخرى، دانت الإمارات بشدة محاولة اغتيال كريستينا كيرشنر نائبة رئيس الأرجنتين، معربة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الأرجنتين الصديقة وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

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