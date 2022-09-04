حدث وتاريخ.. 04 سبتمبر 2015 تشييع جثمان اللاجئ السوري الطفل آيلان بعد وفاته غرقاً. 2016 البابا فرنسيس يعلن الأم تريزا قديسة تقديراً لتضحياتها الإنسانية. 1977 انضمام جيبوتي إلى جامعة الدول العربية, 2017 1300 قتيل بفيضانات في كل من الهند وباكستان والنيبال وبنغلاديش. صورة استطلاع الرأي التصعيد في ليبيا يتجه إلى: Poll تهدئة بتدخل دولي Poll مفاقمة التوتر Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 04 سبتمبر 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App