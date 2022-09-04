«زابوريجيا» تتوقف عن العمل مجدداً

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أعلنت السلطات المحلية المدعومة من روسيا عن توقف العمل مرة أخرى بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية في الساعات الأولى من يوم أمس، وسط استمرار تبادل الاتهامات بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة أخرى بقصف المحطة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قوات أوكرانية شنت هجوماً يهدف للسيطرة على المحطة.



وأضافت «على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حاول نظام كييف مرة أخرى السيطرة عليها»، كما ذكرت روسيا أن قواتها أحبطت الهجوم بضربات من طائرات هليكوبتر عسكرية وطائرات مقاتلة، ما أدى إلى تدمير 20 سفينة أوكرانية، وتسبب ذلك في تفرق سفن أخرى وإلغاء الهجوم.



وتابعت الوزارة قائلةً: «إن قوات من البحرية الأوكرانية يزيد قوامها على 250 فرداً حاولت الرسو على ساحل بحيرة قريبة من زابوريجيا». ووصل فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة الخميس الماضي لتقييم سلامتها.

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