الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد

المصدر: وام

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أطلقت الصين اليوم، قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الصناعي "ياوقان-33 02" أطلق بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-4 سي عند الساعة 7:44 صباحا (بتوقيت بكين)، حيث دخل المدار المخطط له بنجاح.

وسيتم استخدام القمر الصناعي للتجارب العلمية، ومسوحات موارد الأرض، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والإغاثة.

وتعتبر هذه المهمة الرحلة رقم 435 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

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